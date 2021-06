Europei, il ritorno di Busquets dopo il Covid: “Commosso da accoglienza dei compagni”

Il centrocampista potrebbe essere del match dopo essersi negativizzato dal Covid

COMMOSSO - Nonostante la grande esperienza in carriera, il centrocampista ha ammesso che fare ritorno con il resto della squadra dopo l'esperienza del coronavirus lo ha davvero colpito. In modo particolare la maniera con la quale Morata e gli altri lo hanno "riabbracciato" dopo i giorni di isolamento: "Sono stato commosso dall'accoglienza che ho ricevuto dalla squadra quando sono tornato", ha detto Busquets in conferenza. "Questo la dice lunga sul grande spirito umano che abbiamo, l'unità e l'amicizia. Da capitano, ma anche da veterano dopo tutti questi Europei e Mondiali che ho giocato, so quanto sia importante la testa, la mentalità, quindi sono sceso in campo per mostrare supporto ed energia e per cercare di scacciare rapidamente la delusione".