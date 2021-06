Europei, Immobile e la dedica: “Gol per i due angeli di Ardea, Daniel e David”

Il centravanti autore del gol del 3-0 alla Svizzera

Seconda presenza da titolare all'Europeo e secondo gol. Ciro Immobile non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. L'attaccante dell'Italia è stato protagonista in campo e fuori nel match contro la Svizzera che ha permesso agli Azzurri di qualificarsi con un turno di anticipo agli ottavi del torneo. Il bomber della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida dedicando la sua magia ai due bambini morti tragicamente in settimana ad Ardea.