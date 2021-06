Europei, Ucraina ai quarti: Dovbyk stende ai supplementari la Svezia

L'Ucraina fa l'impresa e supera la Svezia approdando ai quarti di finale

Nel primo tempo regna l'equilibrio. La Svezia prova a fare maggiormente la partita, ma l'Ucraina, appena può, riparte rendendosi pericolosa. Il risultato si sblocca al 28' con Zinchenko, smarcato da un bel passaggio di esterno di Yarmolenko e autore di un diagonale potente, che piega le mani a Olsen. Ucraina in vantaggio, ma gli svedesi non si scompongono e raggiungono il pareggio sul finire della prima frazione con Forsberg che va al tiro, trovando una deviazione decisiva. Nella ripresa le due squadre spingono alla ricerca del gol della vittoria, ma si fermano contro i legni. Prima è Sydorchuk a colpire il palo che fa disperare l'Ucraina. Sul ribaltamento di fronte è ancora Forsberg a centrare il legno e al 69' il suo tiro si stampa sulla traversa. Ottimi interventi anche da parte dei portieri Olsen e Bushchan. Si va ai supplementari, dove la Svezia resta con un uomo in meno (espulso Danielson) e la gara si risolve in pieno recupero. Dovbyk si avventa sul cross e con un colpo di testa in avvitamento fa 2-1.