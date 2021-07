Europei, in 20 milioni alla tv per Italia-Spagna: record dal 2012

Risultati da record per la Nazionale italiana in televisione

Nonostante la grande sofferenza nell'arco della gara, l’ Italia è in finale a Euro 2020. Un risultato straordinario per gli Azzurri di Mancini che dopo aver sconfitto la Spagna ai calci di rigore attendono di conoscere quale sarà la sfidante nella finalissima tra Inghilterra e Danimarca.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi azzurri che in occasione della diretta della sfida di ieri notte sono rimasti incollati alla televisione per non perdersi neppure un istante di gioco. Su Rai 1Italia-Spagna ha fatto registrare un boom di ascolti. Il match ha raccolto 17,4 milioni di spettatori e il 67,5% di share sulla Tv di Stato, un risultato decisamente di alto livello.