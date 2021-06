Europei, Inghilterra agli ottavi: Ed Sheeran ‘regala’ concerto privato ai Tre Leoni

Esibizione privata per i calciatori della Nazionale inglese

Sorpresa nel ritiro dell'Inghilterra ad Euro 2020. Come riporta l'Evening Standard, al St. George's Park la pop star inglese Ed Sheeran si è esibita in un set acustico a distanza per i giocatori dei Tre Leoni per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale dell'Europeo.