Europei, Inghilterra ai quarti: Sterling e Kane affondano la Germania

Nella ripresa la svolta del match degli ottavi di finale a Wembley

Ancora Raheem Sterling a spingere avanti l'Inghilterra. Per la nazionale dei Tre leoni non è la prima volta in questo Europeo che il calciatore del Manchester City va in gol e toglie le castagne dal fuoco all'Inghilterra. E a Wembley ad affondare la Germania ci ha pensato il numero 21. Poi Kane all'86' ha messo il sigillo alla vittoria inglese. Match non spettacolare che si è acceso a fiammate. Nel primo tempo i portieri hanno respinto le minacce degli attaccanti avversari. Sui piedi di Werner e Kane le occasioni più grosse del primo tempo. In avvio di ripresa Pickford salva su Havertz e al 75' Sterling la sblocca su assist di Shaw. Nel finale di gara occasionissima per Muller ma il calciatore del Bayern Monaco tutto solo davanti a Pickford ha calciato a lato. A 4' dal novantesimo il sigillo di Kane che fa un ottimo movimento dietro Hummels e di testa infila Neuer. Esultanza inglese a Wembley per l'accesso della nazionale di Southgate ai quarti di finale di Euro 2020 dove a Roma affronterà la vincente di Svezia-Ucraina. La Germania di Low finisce qui. Adesso inizia l'avventura di Hansi Flick sulla panchina della Mannschaft.