Europei, Inghilterra delude e la Scozia porta a casa pareggio a reti bianche

Pareggio a reti bianche a Wembley che sta stretto all'Inghilterra anche se nella ripresa le occasioni le ha avute la Scozia

La 100° gara ufficiale tra Inghilterra e Scozia, considerando solo le competizioni internazionali, si è chiusa in parità. A Wembley il match si è concluso a reti bianche e adesso martedì contro la Repubblica Ceca l'Inghilterra si giocherà il passaggio del turno di Euro 2020. La squadra inglese non ha mostrato le qualità di cui dispone stasera deludendo parecchio. In avvio parte forte l'Inghilterra che ci prova con Adams, poi clamoroso palo di testa di Stones. Dopo la Scozia ha preso le misure e la squadra di Southgate ha faticato a trovare gli spazi. Manovra lenta e prevedibile degli inglesi che ha favorito gli scozzesi nelle chiusure. Dopo l'intervallo tentativi di Mount e James che salva il sinistro di Dykes. Kane, Foden e Sterling non hanno mostrato le vere qualità e la partita si è messa in salita per la nazionale dei tre leoni. La Scozia con i ritmi bassi non ha faticato a frenare le bocche di fuoco inglesi chiudendo tutte le linee di passaggio. E' finita inevitabilmente 0-0. Più bella la sfida sugli spalti fra le due tifoserie che il match senza grandi emozioni.