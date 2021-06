Europei, Inghilterra ottiene massimo con minimo: basta Sterling contro la Croazia

Comincia bene l'avventura degli inglesi agli Europei

Parte bene l'avventura agli Europei dell'Inghilterra che a Londra ha battuto la Croazia per 1-0. Ha deciso la rete di Sterling al 57' con una bella conclusione che ha superato il portiere Livakovic. Britannici che hanno avuto un netto predominio territoriale ma non sono stati lucidi a finalizzare le occasioni create. La Croazia sembra ormai la lontana parente di quella del Mondiale russo e oggi non è quasi mai stata pericolosa in attacco. Solo una conclusione da buona posizione di Rebic nella metà del secondo tempo. Inglesi che hanno sprecato con Kane il raddoppio: l'attaccante del Tottenham nello slancio, sbatte contro il palo della porta. La Nazionale inglese con tre punti in classifica e venerdì prossimo sfida la Scozia a Londra.