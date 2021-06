Europei, Insigne: “Carriera? Non ho nessun rimpianto”

Il numero 10 dell’Italia Insigne ha parlato dal ritiro di Coverciano in vista della sfida contro l’Austria

Lorenzo Insigne, diez della Nazionale di Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ottavo di finale di sabato sera contro l’Austria: "I giovani stanno vivendo una grande favola, è qualcosa di importante anche per noi. Ci stanno dando il loro entusiasmo, io sono più grande: è la prima volta che vivo una manifestazione in questo ruolo, da protagonista, ne sono orgoglioso, sto vivendo una favola e sto dando più del massimo per ripagare la fiducia di squadra e mister, sfruttando al massimo le mie qualità per arrivare a un solo obiettivo".