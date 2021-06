Europei, Italia-Austria affidata ad arbitro Anthony Taylor

Scelto il fischietto per la gara degli Azzurri

Il 42enne di Manchester ha già diretto gli azzurri in tre occasioni. Il bilancio delle sfide dirette dal fischietto inglese dice una vittoria (contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020), un pareggio (1-1 contro l'Olanda in Nations League, 14 ottobre 2020) e una sconfitta (3-1 contro la Francia in un'amichevole dell'1 giugno 2018.) Taylor in questo Europeo ha già avuto modo di arbitrare due partite: Danimarca-Finlandia, la gara del malore di Eriksen, e Portogallo-Germania.