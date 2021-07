Europei, Italia in finale: battuta la Spagna ai rigori. Delirio azzurro a Wembley

A Wembley si è assistito ad un grande match con emozioni fino alla fine poi il delirio azzurro

L'Italia è in finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno battuto 5-3 la Spagna ai rigori al termine di una gara lunghissima e tesissima. Italia che adesso aspetta la vincente di Inghilterra-Danimarca per la finale di domenica a Wembley. Grande spettacolo a Londra, davanti a 60 mila spettatori, merito di due squadre forti e pericolose che hanno corso per 120' minuti. La Spagna ha sorpreso l'Italia con una aggressività a tutto campo senza una punta di ruolo e con un Dani Olmo falso nove. Gli azzurri hanno faticato a tenere il ritmo altissimo della squadra di Luis Enrique. In gol nella ripresa è andata prima l'Italia con Chiesa al 60' poi la Spagna ha pareggiato con Morata all'80'. Nei minuti supplementari i ritmi si sono abbassati con i calciatori sfiniti. Poi i rigori che hanno deciso la gara a favore dell'Italia.

PRIMO TEMPO - Nel primo tempo la Spagna ha iniziato con un pressing asfissiante sui portatori palla azzurri. L'Italia ha avuto più possesso palla ma nella prima mezzora solo in una circostanza si è resa pericolosa. Al 21' bella azione azzurra, con Emerson che scappa a sinistra, Unai Simon esce in maniera avventata ma prima Immobile e poi Barella non riescono a calciare in una porta che per un attimo sarebbe stata senza portiere. La Spagna ha risposto al 25': cross rimpallato di Oyarzabal, un rimpallo libera al tiro Dani Olmo in piena area di rigore. Donnarumma molto reattivo. La Spagna ha continuato a giocare bene imbrigliando la manovra azzurra. Ampiezza degli iberici e pochi punti di riferimento per i difensori italiani visto che Luis Enrique ha messo in campo tre attaccanti di movimento e non Morata. Possesso palla dinamico e aggressivo della Spagna fino al 45' ma proprio qualche secondo prima del due fischio gli azzurri sfiorano il vantaggio con Emerson che si incunea sulla sinistra scambia con Insigne e va alla conclusione che trova la parte alta dell'incrocio. Brych poi fischia la fine. Primo tempo combattuto metro su metro, vibrante e anche di sofferenza per l'Italia che non si aspettava la mossa di Dani Olmo falso nove.

SECONDO TEMPO - Ripresa iniziata come la prima frazione con la Spagna con difesa alta, pressing a tutto campo e qualità nei passaggi e nella transizione. Grande opportunità per la Spagna al 51'. Stavolta Oyarzabal lavora un bel pallone e offre a Busquets la conclusione dal limite, alto di poco il destro dello spagnolo. Poi la risposta azzurra: parata di Unai Simon ma bella giocata dell’attaccante della Juve Chiesa. Ma ancora a Wembley si rivela destante Chiesa che con una bella conclusione porta in vantaggio l'Italia al 60'. Laporte chiude bene su Immobile ma la palla arriva a Chiesa, che rientra sul destro e la mette sul secondo palo, dove Unai Simon può solo guardare. Italia avanti in un momento di difficoltà del match. Mancini si accorge che la Spagna crea la superiorità e cambia: entra Berardi al posto di Immobile, nella Spagna dentro subito Morata per l’evanescente Ferran Torres. Al 65' Koke mette sulla testa di Oyarzabal la palla dell’1-1, il giocatore della Real Sociedad manca un comodissimo colpo di testa e ci grazia. Al 68' grande palla in area per Berardi, destro parato da Unai Simon. Mancini mette dentro Toloi e Pessina al posto di Verratti e Emerson. Pochi minuti e la Spagna trova il pareggio al 79'; bellissima la triangolazione tra lo juventino e Dani Olmo, Morata penetra in area col controllo a seguire e batte Donnarumma di sinistro. A 4' dalla fine Locatelli e Belotti rilevano Barella e Insigne, Marcos Llorente entra per Azpilicueta. Ma non succede più nulla. Si va ai supplementari. Italia a specchio con la Spagna con il 4-2-3-1. Ritmi molto più blandi in questo primo tempo supplementare. Spagna pericolosa con una conclusione dall'area di Morata era ben indirizzata, ma trova il corpo di Chiellini. Poi al 101' ancora iberici vicini al vantaggio ma ha salvato.Donnarumma uscito per anticipare l'onnipresente Morata, poi il tentativo di Marcos Llorente trova Bonucci. Altro pericolo. Primo tempo supplementare si è chiuso con le squadre stanchissime. Thiago Alcantara ha preso il posto di Busquets in avvio. Mancini ha messo Bernardeschi al posto di uno sfinito Chiesa al 106'. Squadre attente a non concedere nulla agli avversari. Inevitabili i rigori.

Dal dischetto: Locatelli parato; Dani Olmo alto, Belotti gol, Moreno gol, Bonucci gol, Thiago Alcantara gol, Bernardeschi gol, Morata parato, Jorginho gol. Italia in finale