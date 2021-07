Europei, Italia in semifinale: Barella e Insigne affondano il Belgio (2-1)

Grande vittoria azzurra contro il Belgio e adesso è semifinale con la Spagna

Redazione ITASportPress

L'Italia ha battuto il Belgio 2-1 a Monaco di Baviera ottenendo il pass per la semifinale dell'Europeo dove affronterà la Spagna. Nel primo tempo i gol degli azzurri di Barella e Insigne poi Lukaku su rigore. Partita giocata bene nella prima frazione dalla nazionale di Mancini poi nella ripresa grande sofferenza con il Belgio che ha spinto maggiormente. Ma il muro azzurro ha retto fino al 96'. Strepitoso Donnarumma che con grande coraggio è stato un gigante in area di rigore. Peccato per l'infortunio grave capitato a Spinazzola che è uscito in barella. Contro il temibile Belgio l'Italia ha fatto l'impresa e adesso si va a Wembley contro la Spagna.

CRONACA - Primo tempo che comincia bene per il Belgio ma l'Italia esce fuori con il passare dei minuti. Al 14' Bonucci mette alle spalle di Courtois sugli sviluppi di una punizione, esulta ma la Var invalida tutto: fuorigioco di Chiellini sul tocco precedente. Al 22' sinistro potente e preciso di De Bruyne, vola Donnarumma a mano aperta. Al 31' l'Italia va in vantaggio: gran gol di Barella, che servito da Verratti penetra in area e scarica un destro potentissimo alle spalle di Courtois. Negli ultimi minuti succede di tutto. Gli azzurri raddoppiano al 45': stupendo destro a giro di Insigne che sorprende Courtois. Ed è 2-0 Italia con uno spunto di classe sopraffina del numero 10 della Nazionale. Ma un minuto dopo torna subito in partita il Belgio: Di Lorenzo tocca Doku che era entrato in area, rigore confermato dalla Var. Lukaku segna spiazzando Donnarumma.

SECONDO TEMPO - Non ci sono cambi nelle due formazioni. L'Italia fa la partita a inizio ripresa e alza il ritmo. Al 61' occasionissima Belgio: spunto dello scatenato Doku, De Bruyne si libera in area e serve un pallone perfetto a Lukaku che incespica sul secondo palo! Il suo tentativo è rimpallato sulla linea dal rientrante Spinazzola. Al 66' splendido inserimento da sinistra del terzino azzurro Spinazzola, servito coi tempi giusti: calcia subito ma il pallone va fuori. Mancini al 73' cambia diversi uomini: fuori Verratti e dentro Cristante, e Belotti al posto di Immobile. Il Belgio passa al 4-2-3-1 in questo quarto d'ora finale. Spinazzola si fa male ed esce in barella. Al suo posto entra Emerson. Finale di gara con tanta stanchezza e tensione in campo. All'82' incontenibile Doku che dribbla diversi difensori azzurri e tira alto. Grande sofferenza per l'Italia nei minuti finali. Ma per la quinta volta della storia l'Italia è in semifinale.

