Europei, Italia inarrestabile nella ripresa: 3-0 alla Turchia

L'Italia supera nettamente e con pieno merito la Turchia con un rotondo 3-0

Buona la prima per l'Italia: gli azzurri superano agevolmente la Turchia nella ripresa con un rotondo 3-0. La formazione di Roberto Mancini fatica a trovare spazi per i primi 45', ma non appena riesce a rompere il ghiaccio, diventa irresistibile per gli avversari, specialmente in contropiede.