Europei, Italia-Svizzera: le formazioni ufficiali

Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 21.00. Italia-Svizzera sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1

Redazione ITASportPress

Secondo match degli azzurri che a Roma affrontano la Svizzera. Una partita che potrebbe regalare il pass per gli ottavi di finale degli Europei. A loro volta, gli svizzeri dovranno provare a vincere dopo il debutto con pareggio contro il Galles. Pochi dubbi di formazione per il CT Mancini che già alla vigilia ha fatto capire di voler schierare l'Italia migliore: gioca Di lorenzo al posto di Florenzi. Solo certezze anche per la Svizzera che vedrà alcune vecchie conoscenze della Serie A come Shaqiri e Seferovic oltre ai noti Freuler dell'Atalanta e Ricardo Rodriguez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic