Europei, Italia-Turchia: le formazioni ufficiali

Si parte alle 21 con il primo match dell'Europeo

Redazione ITASportPress

L'Italia apre contro la Turchia il programma dell'Europeo itinerante. A Roma ci sono 16 mila tifosi con un clima euforico dentro e fuori lo stadio. Tanti i tifosi turchi arrivati dalla Germania sosterranno la propria nazionale. L'undici azzurro varato dal Ct Mancini è stato ufficializzato così come quello della Turchia dal Ct Gunes. Fischio d'inizio alle ore 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Burak Yilmaz. Ct Gunes

ITALIA(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini

Dove vedere il match in diretta e streaming

Turchia-Italia si disputerà, come detto, oggi venerdì 11 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2a in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 21.00.

Ci saranno varie possibilità per vedere la gara inaugurale di Euro 2020 in diretta tv. La partita sarà innanzi tutto trasmessa in chiaro in tv dalla Rai su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Oppure anche su Sky dove gli abbonati potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca di Turchia-Italia sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sulle reti Sky la telecronaca sarà invece affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi come opinionista.

Esiste poi la possibilità di seguire Turchia Italia anche in diretta streaming. La gara sarà trasmessa dalla Rai in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Ray Ply, mentre gli abbonati Sky potranno fare affidamento su Sky Go.

In entrambi i casi si potrà seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, o collegandosi direttamente al sito ufficiale del servizio da pc e notebook.

Turchia-Italia sarà inoltre visibile in diretta streaming su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky, che consente a chi acquista il pacchetto Sport di seguire anche tutte le gare di Euro 2020.

STATISTICHE - L'unico incontro tra Turchia e Italia tra Mondiali ed Europei è stato a Euro 2000, sempre l'11 giugno. Era la partita di apertura delle due squadre nel torneo, e terminò 2-1 per l’Italia grazie ai gol di Antonio Conte e al rigore di Filippo Inzaghi. Okan Buruk segnò il primo gol in assoluto della Turchia agli Europei.