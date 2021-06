Europei, Jordi Alba: “Situazione Covid spiacevole. Voglio rendere fascia a Busquets”

L'esterno spagnolo spera che i compagni possano arruolarsi nuovamente al gruppo in vista delle prossime sfide del torneo

Situazione complicata in casa Spagna dopo i recenti casi di coronavirus che si sono abbattuti sulla formazione guidata dal CT Luis Enrique. Prima Sergio Busquets, poi Diego Llorente. Per fortuna, nelle ultime ore, nessun nuovo caso ma ancora tantissima apprensione per quello che sarà il debutto e il percorso delle Furie Rosse all'Europeo. Parlando ad AS, Jordi Alba, che ha ereditato la fascia da capitano proprio da Busquets, ha parlato del momento dei suoi.