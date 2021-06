Europei, Jorginho: “Mancini ci trasmette fiducia. Non esaltiamoci subito”

Ancora due giorni e sarà il momento di Italia-Belgio, quarto di finale di Euro 2020. Gli azzurri ci arrivano sullo slancio di tre vittorie nette nel girone e di un successo ai tempi supplementari contro l’Austria. Tre su tre anche per i...

Ancora due giorni e sarà il momento di Italia-Belgio, quarto di finale di Euro 2020. Gli azzurri ci arrivano sullo slancio di tre vittorie nette nel girone e di un successo ai tempi supplementari contro l'Austria. Tre su tre anche per i belgi nel girone, mentre agli ottavi hanno piegato il Portogallo campione in carica. Il centrocampista Jorginho spiega il suo punto di vista sull'atmosfera in casa Italia in conferenza stampa: "Mancini crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti. Ci dà una grossa mano anche sul campo. E' sempre stato vicino al gruppo lungo tutto questo percorso, lo sta facendo molto bene. Siamo tutti consapevoli che in questo percorso non puoi sbagliare. L'errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. I ragazzi sanno che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti, lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, si lavora per quello".