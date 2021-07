Europei, Kane azzanna l’Ucraina e l’Inghilterra è in semifinale

Doppietta per l'attaccante del Tottenham contro una Ucraina allo sbando

L'ultimo quarto di finale di Euro 2020 è stato decisamente il meno equilibrato di tutti gli altri match. L'Inghilterra a Roma ha surclassato di reti la malcapitata Ucraina che ha perso 4-0. Decisamente una figuraccia per la nazionale di Shevchenko che è andata in barca all'Olimpico senza mai reagire. E' mancata la forza e anche l'orgoglio agli ucraini che hanno ceduto già dopo 3' minuti ai britannici. La sblocca subito Kane su assist di Sterling. Pericolosi Yaremchuk e Rice. In avvio di ripresa raddoppia Maguire di testa, c'è anche la doppietta di Kane. Poker di Henderson a metà ripresa. Da parte Ucraina c'è poco da salvare mentre la nazionale dei Tre Leoni in semifinale affronterà la Danimarca il prossimo 7 luglio.