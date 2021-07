Europei, Kane: “Chiellini e Bonucci? Devi scontrarti con i migliori”

L’attaccante dell’Inghilterra Kane ha parlato della sfida con Chiellini e Bonucci

Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, presentando l’attesissima finale di Euro2020 in programma domani, contro l’Italia: "Vincere il Mondiale nel 1966 è stato un risultato fantastico come squadra, come nazione. I tifosi ci stanno sempre vicino, a ogni torneo ci supportano sempre, ora possiamo scrivere un’altra pagina di storia. I nostri genitori, i nostri familiari non hanno mai visto l'Inghilterra in una finale europea prima d'ora. Per noi sarà la prima volta e si tratterà di un momento molto emozionante. Se vinceremo, verremo ricordati per il resto delle nostre vite".