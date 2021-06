Europei, Kane: “Dura vedere cosa successo a Eriksen. Se segno gli dedicherò il gol”

Il capitano dell'Inghilterra ha parlato di quanto accaduto al centrocampista danese suo ex compagno al Tottenham

DIFFICILE - "È “stata dura. Vederlo è stato davvero difficile. Per fortuna Christian è vivo e sembra stia bene", ha detto Kane. "Non ho parlato direttamente con lui ma mia moglie ha parlato con la sua, da quello che ho capito sta andando tutto per il meglio. Abbiamo dovuto cercare di concentrarci sulle partite, ma ovviamente Christian è nel cuore di tutti noi, e intendo di tutta la famiglia del calcio, non solo della nostra squadra. Questo ci ricorda come le cose possano cambiare velocemente e non si possano dare per scontate. Dedicargli un gol come Lukaku? Prima devo segnarlo. Ovviamente Christian è un amico, la cosa più importante è che lui sappia che stiamo tutti pensando a lui. Lui deve solo concentrarsi a stare meglio di giorno in giorno".