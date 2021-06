Europei, Kane spiazza tutti: “Noi attaccanti subiamo certi incantesimi…”

Harry Kane racconta le impressioni sul suo momento di forma

Inghilterra-Germania è da sempre una partita speciale. Tradizione e rivalità animano questa sfida tra due storiche federazioni che sommano cinque titoli mondiali. Gli inglesi partono leggermente favoriti negli ottavi di finale, grazie anche al fattore campo, con Wembley che tiferà compatto per la selezione dei tre leoni. A guidare l'attacco ci sarà sempre Harry Kane, che però non ha trovato ancora il primo gol. Ne ha parlato in conferenza stampa: "Ho sempre detto che da attaccante subisci degli incantesimi, a volte buoni, altri che ti portano a situazioni che non vanno per il verso giusto. La cosa più importante per me è che noi stiamo vincendo le partite. Il primo obiettivo era qualificarsi, cosa che abbiamo fatto. Il secondo è cercare ora di raggiungere i quarti di finale. Che segni o meno, la cosa più importante è che stiamo vincendo".