Europei, Karaman: “Turchia fatto il possibile ma autogol ci ha tagliato le gambe”

Il commento del calciatore turco dopo la sconfitta con l'Italia

Il calciatore della nazionale turca Kenan Karaman ha commentato la partita di apertura di EURO 2020, persa contro l'Italia con il punteggio di 3-0: "Ci siamo smarriti dopo aver subito il primo gol ed è un peccato visto che abbiamo fatto bene nel primo tempo mantenendo il match in equilibrio. L'Italia è una squadra davvero efficace e nella ripresa ha dominato soprattutto a livello tattico. L'autogol ci ha tagliato le gambe ma non dovrebbe essere così per una squadra di qualità come la nostra. Comunque non è finita e abbiamo ancora due partite".