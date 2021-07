Europei, Keown avverte: “Italia ottima squadra, ma si può battere”

L'ex difensore Keown spiega il suo punto di vista sulla finale tra Italia e Inghilterra

Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia nell'ultimo atto di Euro 2020. I leoni inglesi potranno contare sul fattore campo, giocando a Wembley. Tuttavia non sarà affatto semplice piegare gli azzurri. La fiducia, però, è alta. Martin Keown, ex difensore inglese, ha raccontato le sue impressioni ai microfoni della BBC: "È fenomenale quello che stiamo facendo, basta guardare a tutte le decisioni che Southgate ha preso, con Harry Maguire e Jordan Henderson che non erano neanche in forma prima del torneo e ora giocano ruoli chiave nella competizione. Ci sono così tante opzioni con Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish e Mason Mount, siamo in grado di portarli in campo al momento giusto per quell'energia di cui abbiamo bisogno. Vedo un gruppo di giocatori con i piedi per terra che cercano di vincere qualcosa e si riuniscono di nuovo con il pubblico. E poi è stato bello vedere 60.000 persone in quello stadio la scorsa notte, sta unificando il paese. Finale? Incrociamo le dita, possiamo farcela. Attenzione, non vi confondete: l’Italia è un’ottima squadra. Ma abbiamo le qualità per batterli".