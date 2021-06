Europei, Kjaer: “Possiamo battere la Russia e Dzyuba non è Lukaku”

In sala stampa oggi il difensore della Danimarca Kjaer alla vigilia del match contro la Russia

Il difensore della nazionale danese Simon Kjer si è presentato in sala stampa alla vigilia del match con la Russia che vale molto per il passaggio agli ottavi di finale a Euro 2020. Il calciatore del Milan ha parlato dello sfortunato compagno di squadra Eriksen e poi ha fatto un paragone tra il russo Dzyuba e il belga Lukaku. "Christian sta bene, ora ha bisogno di stare con la sua famiglia essendo in fase di riabilitazione. Noi cercheremo di regalargli qualche soddisfazione. Questo è tutto ciò che possiamo fare ora. Spero che domani i nostri fan ci sosterranno nel migliore dei modi contro la Russia perchè i punti valgono molto". Sul confronto Dzyuba-Lukaku, Kjaer dice: “Dzyuba non è veloce come Lukaku. Rispettiamo la Russia, ma ci concentriamo sul nostro gioco. Se avremo la stessa convinzione che abbiamo avuto contro il Belgio, allora non avremo problemi. E se i tifosi ci sostengono allo stesso modo del confronto contro il Belgio, allora non ho dubbi sull'esito della partita. Contro gli attaccanti russi non possiamo commettere errori. La Russia ha molti buoni giocatori che hanno fatto progressi negli ultimi anni ", ha detto Kjaer.