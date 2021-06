Europei, Kroos amareggiato: “Risultato deludente, decisiva la concretezza”

Toni Kroos analizza l'eliminazione della

Un po' a sorpresa, l'Europeo della Germania è già finito. La formazione di Joachim Low è stata eliminata agli ottavi di finale contro l'Inghilterra a Wembley. Decisive le reti di Raheem Sterling e Harry Kane nell'ultimo quarto d'ora, che hanno indirizzato il match al 2-0 conclusivo a favore della Nazionale dei tre leoni. Per la prima volta dal 2004, la Germania non raggiunge i quarti di finale. Un risultato storico e clamoroso. Il centrocampista Toni Kroos ha spiegato cosa non ha funzionato dal punto di vista dei tedeschi ai microfoni di Sky Sport: "Fino all’1-0 le due squadre si sono neutralizzate. C’è grande delusione. A fare la differenza ci hanno pensato sicuramente il centrocampo e la concretezza. Anche perché prima del gol l'Inghilterra non ha creato molte occasioni. Sicuramente è un risultato molto deludente, eravamo riusciti a superare un gruppo complicato: ci dispiace essere usciti a questo punto della competizione".