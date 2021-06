Europei, Kroos: “Bello rivedere Cristiano Ronaldo, spero raggiunga gli ottavi”

Toni Kroos racconta com'è stato l'incontro con Cristiano Ronaldo

Insieme hanno vinto tutto con la maglia del Real Madrid. Toni Kroos e Cristiano Ronaldo hanno fatto parte della squadra capace di dominare in Europa dal 2016 al 2018. Sabato si sono sfidati da avversari, in occasione del match tra Germania e Portogallo, terminato per 4-2 a favore dei tedeschi. Il centrocampista dei Blancos ha parlato dell'incontro avvenuto con l'ex compagno, ora alla Juventus. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Cristiano se n'è andato da tempo dal Real Madrid e non ci vediamo così spesso. Non giochiamo contro la Juventus da tanto. Abbiamo parlato brevemente della partita, certo, ma anche delle prossime partite. Gli auguro buona fortuna e spero che si qualificheranno per il prossimo turno insieme a noi. A parte questo, gli ho chiesto come stava. È in Italia da tre anni. Non hai tutto il tempo del mondo dopo la partita e non passi inosservato. Una volta dentro ci siamo anche cambiati la maglia. È stato bello rivederlo".