Europei, Kroos: “Ecco perchè la Germania non vince da 25 anni”

Il centrocampista ha parlato poche ore prima del debutto della Germania a Euro 2020

Il centrocampista della Germania Toni Kroos ha espresso un suo giudizio sul perchè la nazionale tedesca non vince un campionato Europeo da 25 anni. “Innanzitutto perché la concorrenza è sempre alta anche se la Germania è sempre stata tra le favorite. Nelle semifinali o nelle finali, è sempre importante quale squadra sia più forte e fortunata in quel particolare giorno. Durante una partita, potresti non essere sempre in grado di anticipare determinati eventi o prevedere l'episodio. Ricordo nel 2016 quando eravamo superiori alla Francia, poi un episodio cambiò l'esito della semifinale. Quindi ci sono alcune situazioni a cui non puoi prepararti. Ma penso che negli ultimi campionati abbiamo dimostrato che possiamo sempre andare lontano ", cita Kroos il sito ufficiale della UEFA.