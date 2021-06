Europei, Kulusevski e il caso Covid: “Temevo di aver contagiato altre persone”

Dejan Kulusevski spiega come ha vissuto le recenti polemiche sul suo caso Covid

La Svezia ritrova Dejan Kulusevski . Il centrocampista di proprietà della Juventus è guarito dal Covid ed è tornato a disposizione. Queste le sue parole in conferenza stampa: "È stato difficile stare seduti a casa e vedere giocare i miei compagni idi nazionale, ma non ero triste. Il mio obiettivo era guarire velocemente per essere utile. Avevo il timore di aver contagiato qualcuno senza volerlo visto che non ho mai avuto alcun sintomo".

Kulusevski si è fatto notare anche per un video postato in cui le misure di distanziamento erano davvero limitate: "Avrei dovuto stare più attento, ma non potevo assolutamente chiudermi in un garage una volta tornato a casa. All’odio social sono abituato, non posso controllare cosa pensano gli altri, ma voglio dire che molti mi hanno contattato per farmi gli auguri di pronta guarigione e ho sentito l’affetto di molte persone che volevano sapere come stavo".