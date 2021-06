Europei, Kulusevski: “Giochiamo poco la palla? Abbiamo vinto il girone”

Kulusevski, esterno d’attacco della Svezia e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa

Un esordio strepitoso quello di Dejan Kulusevski con la Svezia , protagonista di due assist preziosi, che hanno permesso di superare la Polonia e qualificarsi agli ottavi di finale come prima del girone.

Il talento svedese ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della propria nazionale, soffermandosi sul suo debutto: "È stato molto importante fare il mio debutto nell'Europeo. Mi sentivo bene e ho lasciato che fosse la partita a venire da me. Segnare all'ultimo minuto è stato fantastico, una sensazione unica. Sono orgoglioso della mia prima gara agli Europei, mi sto divertendo molto. Le statistiche possono dire che abbiamo un possesso palla basso e non facciamo tanti passaggi. Poi ce ne sono altre che mostrano che siamo noi che abbiamo vinto il girone. Quella è la statistica più importante. Certo che vogliamo giocare di più la palla, ma la priorità è sempre vincere."