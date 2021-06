Europei, Kulusevski: “Video? Potevo fare più attenzione, ma…”

Kulusevski ha parlato del suo ritorno in Nazionale dopo essere guarito dal Covid-19

Dopo essere rientrato nella Svezia a seguito della negatività al Covid-19, Dejan Kulusevski ha parlato dal ritiro della nazionale: "Era difficile stare a casa. Quando vedi giocare la Svezia ti emozioni ancora di più. Non sono stato triste, volevo tornare disponibile il prima possibile. Non conosco nessuno che si sia ripreso dopo una settimana... Più che altro ero triste per il pensiero di aver infettato qualcuno, ma non potevo saperlo, non avevo alcun sintomo".