Europei, la carica di Totti: “Italia, questo potrebbe essere l’anno giusto”

Francesco Totti non ha dubbi: l'Italia può vincere l'Europeo

Tre vittorie su altrettante gare. Sette gol fatti e nessuno subito, un primato nella fase a gironi. L' Italia si riscopre forte e solida in ogni reparto. Insomma gli azzurri di Roberto Mancini vincono e convincono, come suggeriscono le impressioni riscontrate anche dagli avversari. Il primo passo nella fase a eliminazione diretta è rappresentato dall'Austria. Dentro o fuori, senza appello.

Chi sembra avere grande fiducia nell'Italia è un campione del mondo. Francesco Totti, che con la maglia azzurra ha vinto il Mondiale nel 2006, è convinto delle possibilità della squadra di Roberto Mancini. Ne ha parlato durante la presentazione al Salone d'Onore del Coni del protocollo d'intesa tra la Fondazione Milano-Cortina 2026 e il ministero dell'Istruzione: "Fino a questo punto le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia. Siamo uniti con la squadra e la squadra sta unendo anche il Paese. Speriamo di arrivare il più lontano possibile. È da tanto tempo che non si vince un Europeo, può essere questo l'anno giusto".