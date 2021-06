Europei, la cerimonia di apertura con tanti eventi. Il programma

La cerimonia inizierà con un video con un conto alla rovescia che mostra gli ultimi 60 anni di UEFA EURO

Redazione ITASportPress

Uno spettacolo nello spettacolo. Pochi minuti prima del calcio di inizio di Turchia-Italia, gara inaugurale di UEFA EURO 2020, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la cerimonia di apertura dell'Europeo. Una cerimonia solenne ma festosa presenterà UEFA EURO 2020 al mondo, celebrando l'unicità del calcio europeo con una metafora convincente: ogni singola squadra rappresenta una tradizione di eccellenza lunga 60 anni, ma solo quando tutte si uniscono si sprigiona la magia. Insieme, le 24 squadre daranno vita allo spirito di EURO.

La cerimonia inizierà con un video con un conto alla rovescia che mostra gli ultimi 60 anni di UEFA EURO, in un frenetico viaggio attraverso ricordi ed emozioni. Quindi l'azione si trasferirà sul campo di gioco, dove due campioni del mondo e che a Roma hanno scritto pagine indelebili di storia come Francesco Totti e Alessandro Nesta accoglieranno i tifosi a EURO 2020. L'atto successivo, l'EURO Triumph, trasmette un senso di gioiosa riunione tra i membri della famiglia del calcio europeo: la banda musicale della Polizia di Stato eseguirà il brano "Guglielmo Tell" di Gioacchino Rossini.

Insieme alla formazione musicale, composta da 84 elementi, entreranno in scena anche sei cavalieri della Polizia di Stato in uniforme storico-risorgimentale che, durante la performance della Banda Musicale, resteranno schierati lungo la pista di atletica leggera dello stadio. Ai lati del campo saranno presenti 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato (settori rugby, tiro a volo, arti marziali, lotta e scherma) che indossano l’uniforme EURO 2020. Durante il Guglielmo Tell gli atleti, insieme ai ballerini professionisti, eseguiranno una coreografia utilizzando delle sfere giganti di elio, stabilendo un dialogo visivo con 12 percussionisti aerei posizionati intorno al tetto dello stadio: è la 24 Teams Celebration, un tributo dinamico e gioioso allo spirito di pacifica competizione e alla bellezza dello sport.

L'atto successivo e finale prevede la presenza dell'artista classico di maggior successo di tutti i tempi, il Maestro Andrea Bocelli, che eseguirà l'aria di fama mondiale "Nessun Dorma" sul campo, mentre i 24 palloncini formeranno un unico grappolo, impostato per elevare simbolicamente lo spirito di EURO al cielo, circondato da un'esplosione di effetti pirotecnici colorati che occuperanno l'intero tetto dello stadio. Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato "We Are The People" - canzone ufficiale di EURO 2020 - saranno infine i protagonisti di una performance virtuale che utilizzerà tecnologie all'avanguardia per avvicinare i tifosi di tutto il mondo. Poi, toccherà a Italia e Turchia inaugurare l'Europeo.