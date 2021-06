Europei, la Croazia è agli ottavi: 3-1 alla Scozia. Inghilterra ok: 1-0 alla Rep. Ceca

La Croazia festeggia il passaggio del turno vincendo contro la Scozia

L'avvio dei padroni di casa è veemente. Al 2' Sterling colpisce il legno con un tiro preciso, ma si rifà 10 minuti dopo, rispondendo presente sul cross preciso di Grealish. Facile tocco da due passi e gol del vantaggio. L'Inghilterra continua a spingere e sfiora il raddoppio. Decisivo il portiere Vacek, che si esalta in uscita su Kane e vola sul primo palo a deviare in angolo un cross di Shaw deviato. Serve anche il contributo di Pickford che si esalta su un tiro dalla distanza e mette in angolo. Poi la partita si blocca e cala di intensità. Nella ripresa non si verificano tiri in porta da entrambe le parti.

Serve una vittoria per evitare l'eliminazione. Discorso valido per entrambe le squadre. La Croazia sblocca l'incontro al 17': Juranovic crossa per Perisic che fa da sponda a Vlasic, bravo a infilare il portiere con un tiro in controbalzo. La Scozia, però, non si arrende e sul finire del primo tempo trova il pari con McGregor, che risolve una mischia in area di rigore. Nella ripresa, la Croazia si fa più minacciosa e trova la rete del vantaggio grazie a una prodezza di Modric: il centrocampista con un esterno destro a giro inventa un gol pazzesco. A dare sicurezza alla Croazia ci pensa Perisic, con un taglio preciso sul primo palo.