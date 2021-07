Europei, la delusione di Morata: “Era il nostro sogno. Meritavamo di più”

Dopo aver avuto un grande impatto sulla partita entrando a gara in corso e segnando la rete dell’1-1, è Alvaro Morata a fallire – dopo Dani Olmo – il rigore che darà poi a Jorginho la possibilità, sfruttata, di portare...

Dopo aver avuto un grande impatto sulla partita entrando a gara in corso e segnando la rete dell'1-1, è Alvaro Morata a fallire - dopo Dani Olmo - il rigore che darà poi a Jorginho la possibilità, sfruttata, di portare l'Italia in finale dell'Europeo eliminando la Spagna. L'attaccante, molto criticato in questo torneo nonostante le reti realizzate, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi delle Furie Rosse mostrando grande delusione per il "sogno infranto" di andare a giocarsi la finalissima.