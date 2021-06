Europei, la Rep. Ceca fa l’impresa: batte l’Olanda in 10 e va ai quarti

Buona la prova della nazionale della Repubblica Ceca che adesso affronterà la Danimarca ai quarti

La Repubblica Ceca a sorpresa ha battuto a Budapest l'Olanda per 2-0 conquistando il pass per i quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà la Danimarca. Una partita che gli olandesi sembravano gestire bene nel primo tempo con diverse occasioni costruite ma sciupate clamorosamente anche nella ripresa. A cambiare il match un episodio: l'espulsione al 53' di De Ligt per aver toccato la palla con la mano e in modo volontario sottraendola all'avversario lanciato a rete. Prima frazione di gioco senza grandi occasioni, con i cechi vicini al gol in chiusura con Barak, fermato da De Ligt. Nella ripresa grande chance per Malen che supera come birilli due avversari e si presenta a tu per tu, ma il portiere ceco para. Pochi minuti dopo la rete di testa di Holes. Il raddoppio lo firma Schick con un tiro preciso che si infila nel primo palo. Poi nulla più in questa gara di Bucarest. Olanda a casa, Rep. Ceca avanti e adesso la Danimarca.