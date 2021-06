Europei, la Scozia perde Gilmour: positivo al Covid

Il calciatore era stato eletto MVP dell'ultima gara degli scozzesi

Redazione ITASportPress

Arriva una brutta notizia per la Scozia in vista del match contro la Croazia, in programma domani alle ore 21.00 ad Hampden Park di Glasgow, valida per la terza sfida ad Euro 2020. Il ct scozzese Steve Clarke dovrà fare a meno di Billy Gilmour, risultato positivo al Covid-19.

A renderlo noto, la stessa formazione scozzese con una nota ufficiale apparsa sul sito della federazione e sui profili social.

Un'assenza importante per la Scozia ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, che dovrà rinunciare a una delle sorprese di questo Europeo. Gilmour, infatti, è stato eletto MVP del match contro l'Inghilterra. Classe 2001, di proprietà del Chelsea, il giocatore ha già iniziato la quarantena.

"La federazione scozzese può confermare che un membro della squadra della squadra nazionale scozzese, Billy Gilmour, è risultato positivo al test per il COVID-19. Da quando è stato registrato il test positivo Billy è andato in autoisolamento e ci starà per 10 giorni e quindi salterà la partita del Gruppo D di UEFA EURO 2020 di domani contro la Croazia ad Hampden", queste le parole della Scozia.