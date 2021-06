Europei, la Spagna non sa più vincere e la Polonia resta in corsa (1-1)

Gara molto complicata per la nazionale spagnola che ha fallito anche un rigore

Spreca molto la Spagna che non riesce a vincere contro la Polonia nella seconda partita della fase a gironi di Euro 2020. A Siviglia finisce 1-1. Al 26' la sblocca Morata dopo la correzione del Var (deviazione in posizione regolare sull'invito di Moreno). Swiderski si arrende al palo prima dell'intervallo. Pari di testa di Lewandowski nella ripresa su bella elevazione. Poi lo spagnolo Moreno calcia sul palo il rigore del sorpasso e Morata sbaglia la ribattuta. Due volte attento Szczesny sull'attaccante suo compagno di squadra alla Juventus che non è stato preciso. Nei minuti finali assolto Spagna ma il risultato non è cambiato. Fischi per la nazionale di Luis Enrique che ha giocato meglio della prima gara contro la Svezia. La Polonia resta viva e spera di andare agli ottavi. In classifica Spagna con 2 punti e Polonia 1.