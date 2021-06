Europei, la Spagna recupera Busquets: negativo al tampone torna in gruppo

Il CT Luis Enrique recupera il centrocampista

Sergio Busquets è risultato negativo all'ultimo test molecolare realizzato ieri sera per verificarne la guarigione dal Covid-19. Una buona notizia per la Spagna in vista del cammino all'Europeo. Infatti, in questo modo, il centrocampista potrà aggregarsi alla selezione di Luis Enrique e viaggerà con la squadra a Siviglia, dove gli spagnoli affronteranno domani la Polonia (ore 21) per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2020.