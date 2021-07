Europei, la top 11 della Uefa: ci sono 5 italiani

La Uefa ha stilato la squadra migliore del torneo

Tempo di bilanci per l'Europeo 2021, o Euro 2020 se preferite. L' Italia ha trionfato alzando al cielo la Coppa e portandola a Roma dopo la finalissima contro l'Inghilterra. Un ultimo atto che ha confermato l'importanza di alcuni calciatori che sono stati scelti anche dalla Uefa al momento di eleggere il best team della competizione .

Attraverso i propri canali ufficiali, infatti, la Uefa ha reso noto il Team of the Tournament di UEFA EURO 2020. Nella formazione ci sono ben cinque italiani: Donnarumma , Bonucci , Spinazzola , Jorginho e Chiesa .

TEAM OF THE TOURNAMENT (4-3-3): Donnarumma (Italia); Walker (Inghilterra), Bonucci (Italia), Maguire (Inghlterra), Spinazzola (Italia); Højbjerg (Danimarca), Jorginho (Italia), Pedri (Spagna); Chiesa (Italia), Lukaku (Belgio), Sterling (Inghilterra).

Fa specie come in attacco non ci sia il capocannoniere del torneo, ovvero Cristiano Ronaldo che con le sue 5 reti in 4 partite si era aggiudicato il titolo di bomber. Si tratta della prima volta in assoluto che chi trionfa dal punto di vista delle reti realizzate non viene inserito nella top 11.