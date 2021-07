Europei, la Uefa invita Eriksen e medici a Wembley per la finale

La Uefa ha invitato Eriksen e i medici che l’hanno curato a vedere la finale dell’Europeo a Wembley

L’Europeo imperversa con le semifinali da cui il mondo del calcio conoscerà chi metterà piede a Wembley l’11 luglio, in occasione della finale. Ma nessuno si è dimenticato com’è iniziata questa manifestazione, ovvero con il grosso spavento legato al malore che Christian Eriksen ha accusato contro la Finlandia. Il peggio è passato, il trequartista della Danimarca e dell’Inter si è rimesso ed è tornato a sorridere, ma neanche l’Uefa ha dimenticato il tutto, anzi.

Il management della Federcalcio Europea, infatti, ha voluto invitare sia Eriksen che tutti i medici che gli hanno saltavo la vita in campo ad assistere a Londra alla finale di Euro2020. E chissà che l’ex Ajax non possa vedere all’opera la sua squadra, impegnata in semifinale contro l’Inghilterra.