Europei, Laudrup: “Malore Eriksen? Uefa sbagliato far giocare Danimarca-Finlandia”

Si discute sulla decisione della Uefa di far giocare Danimarca-Finlandia dopo l'arresto cardiaco capitato a Eriksen

L'ex nazionale della Danimarca Michael Laudrup ha criticato la decisione della Uefa di far ricominciare la sfida tra i danesi e la Finlandia, dopo il malore e il ricovero in ospedale di Christian Eriksen. "Quando succedono cose del genere, il giocatore è in preda alle emozioni, non ha la visione d'insieme per prendere decisioni importanti", ha spiegato Laudrup dagli studi dell'emittente Tv3+. "Ci deve essere qualcuno che dice 'Ora ci fermiamo qui'". "Prendere una decisione così vicina a un evento così emotivo, penso sia sbagliato", ha aggiunto l'ex giocatore di Juventus, Barcellona e Real. "La Uefa avrebbe dovuto solo dire: 'Stasera non giocheremo, e poi probabilmente dovremo capire le possibilità che ci sono".