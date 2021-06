Europei, l’Austria batte l’Ucraina e affronterà l’Italia agli ottavi

A Bucarest l'Austria con un gol di Baumgartner si regala come prossima avversaria l'Italia di Mancini

L'Italia conosce il suo avversario agli ottavi di finale di Euro 2020 che affronterà sabato prossimo a Wembley. E' l'Austria che ha battuto l'Ucraina per 1-0 conquistando il secondo posto del girone C. Match winner Baumgartner al 21'. Risultato storico per la squadra di Alaba che mai aveva raggiunto la seconda fase in un campionato europeo. Disastroso primo tempo dell'Ucraina con l'Austria che ha aggredito i centrocampisti e sfondato con Baumgartner, bravo a inserirsi su un corner battuto da Alaba. Nella ripresa la nazionale di Shevchenko ha fatto qualcosa di più ma gli austriaci hanno tenuto inviolata la porta ottenendo la vittoria che vale il secondo posto nel girone C vinto dall'Olanda che ha battuto la Macedonia del Nord per 3-0 (Depay e doppietta di Wijnaldum) chiudendo a punteggio pieno come l'Italia. Ucraina terza a tre punti rischia di rimanere fuori. L'Italia nei 4 precedenti tra Mondiali e Europei ha sempre battuto l'Austria.