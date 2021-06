Europei, l’Austria schianta la Macedonia del Nord

Entrambe le formazioni sono inserite nel gruppo C con Olanda e Ucraina

E' finito con la vittoria dell'Austria contro la Macedonia del Nord per 3-1 il match del Girone C degli Europei. Dopo il quarto d'ora arriva il vantaggio di Lainer (che festeggia con una maglia in dedica a Eriksen) su un bellissimo lancio di Sabitzer, ma Pandev pareggia su un errore del portiere. Al 78' Gregoritsch riporta avanti l'Austria, poi la chiude Arnautovic.