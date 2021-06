Europei, Lewandowski nella storia della Polonia dopo gol alla Spagna

Il centravanti ha scritto la storia della Nazionale polacca agli Europei

Non ci sono più parole per descrivere le doti di Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco e della Polonia. A secco al debutto ad Euro 2020, la sua firma non si è fatta attendere ed è arrivata nel momento di maggiore necessità per i suoi. La rete dell'1-1 contro la Spagna porta il suo timbro. Un gol che vale anche un record pazzesco.