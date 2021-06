Europei, Lineker deride la Germania: “Prima vincevano sempre, ma ora…”

Gary Lineker ricorda una sua celebre frase sulla Germania

Gary Lineker l'aveva detto: "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince". Una frase dettata anche da chi aveva sperimentato sulla sua pelle la beffa di un'eliminazione dolorosa, come quella della semifinale di Italia '90, quando l'Inghilterra si arrese ai rigori. I tedeschi passarono il turno e vinsero il torneo. Stesso scenario nel 1996, con un'altra semifinale, quella dell'Europeo giocato in casa degli inglesi. Anche in quell'occasione i rigori fatali e il passaggio del turno della Germania poi campione. Nel 2010, agli ottavi del Mondiale, invece, si imposero i tedeschi per 4-1, anche se con lo spettro di un gol regolare non convalidato all'Inghilterra. Oggi la grande rivincita, con la vittoria dell'Inghilterra negli ottavi di finale. E Linker su Twitter si è tolto qualche sassolino, prendendo in giro gli acerrimi rivali: "Penso che sia ora che la frase 'I tedeschi vincono sempre' debba essere messa a tacere. Riposa in pace". Una frecciata destinata a far discutere gli appassionati.