Europei, l’Inghilterra cambia… il terzo portiere

Problema fisico per l'estremo difensore Dean Henderson

Cambio tra i pali per l'Inghilterra. La Federazione inglese ha annunciato un cambio nei 26 della rosa del CT Southgate. Il portiere Dean Henderson ha subito un infortunio all'anca e non riesce a recuperare per proseguire nel torneo. Ecco perché la squadra dei Tre Leoni ha optato per l'immediata sostituzione.