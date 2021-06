Europei, l’Italia fa boom anche di ascolti: quasi 13 milioni alla tv

Entusiasmo alle stelle per il debutto dell'Italia ad Euro 2020

C'era grande attesa per l'inizio dell'Europeo. In modo particolare per il debutto dell'Italia nel match contro la Turchia. Se il risultato del campo, 3-0 netto per gli Azzurri, è stata una vera e propria festa, con tanto di ritorno del pubblico sugli spalti, anche il seguito avuto in televisione non è stato da meno.