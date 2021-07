Europei, lo sfogo di Immobile: “Continuate a parlare che io continuo a vincere”

Risposta social alle critiche da parte del centravanti

"Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d'Europa. Quando devi sognare, fallo in grande. A volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso". Sono queste le parole affidate al proprio profilo Instagram da parte di Ciro Immobile , attaccante dell' Italia e fresco campione d'Europa. Il bomber della Lazio ha esultato con tanto di foto della coppa in mano dopo il successo degli Azzurri nella finale contro l'Inghilterra.

Un primo messaggio di festa, a cui ha fatto poi seguito una storia, sempre social, per rispondere alle tante critiche ricevute per le sue ultime prestazioni non eccellenti: "Citazione di@ggminus4. La prendo in prestito. In nemmeno un anno scarpa d'oro e campione d'Europa. Continuate a parlare nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone". Il tutto accompagnato da una emoticon che mette a tacere tutti. Questo lo sfogo su Instagram di Immobile.