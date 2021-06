Europei, Low deluso: “Poco concreti, speravo di ottenere di più nel torneo”

Joachim Low, Commissario Tecnico della Germania, racconta tutta la sua delusione per l'eliminazione da Euro 2020

L'ultima partita vissuta sulla panchina della Germania non è stata così speciale come si sarebbe immaginato Joachim Low. Il Commissario Tecnico tedesco ha provato a guidare i suoi uomini verso la conquista di quell'Europeo che gli è sempre sfuggito da quando lui è la guida della selezione. Sarebbe stato il secondo trofeo dopo il Mondiale 2014. E invece l'Inghilterra ha messo fine al sogno di conquistare la vittoria nel torneo. A Low resta il rimpianto di non essere riuscito a fare strada con una Nazionale che aspirava a essere protagonista. Queste le sue parole ad ARD dopo la sconfitta: "È una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c'era tanta fiducia". Quindi l'autocritica: "In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L'Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti".