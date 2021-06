Europei, Low e il caso Ozil: “Una delusione, ma prima o poi parleremo ancora”

Joachim Low ricorda il caso di Mesut Ozil, che aveva lasciato la Nazionale dopo gli episodi di razzismo

Per Joachim Low è giunto il momento dei saluti: dopo quindici anni, non sarà più il Commissario Tecnico della Germania. Lascia dopo l'eliminazione a Euro 2020 negli ottavi di finale per mano dell'Inghilterra. Nel palmares c'è la vittoria indimenticabile al Mondiale 2014, con il sigillo della goleada ai danni del Brasile per 7-1 e la vittoria in finale contro l'Argentina di Leo Messi. Al momento dei bilanci, Low ha parlato anche di Mesut Ozil, che nel 2018 lasciò la Nazionale tedesca accusando l'opinione pubblica di razzismo nei suoi confronti per le origini turche. Queste le parole dell'ex Commissario Tecnico: "Il caso di Ozil è stata una grande delusione a livello personale. Ma verrà il momento in cui parleremo di nuovo tra di noi. Mesut è stato un giocatore molto importante per noi". Insomma, una mano tesa nei confronti dell'attaccante tedesco, apparso in netto calo nelle ultime stagioni dal punto di vista del suo rendimento in campo.